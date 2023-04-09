Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'ndan mesleki rehberlik gezisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim öğretime devam eden Yunus Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri mesleki rehberlik çerçevesinde, Köyceğiz Anadolu Lisesi'ni gezdi. Gezide öğrencilere okulların fiziki yapıları, laboratuar ve benzeri bölümleri tanıtıldı. Okul hakkında Köyceğiz Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Tülay Yılmaz tarafından bilgilendirme yapıldı. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Zekeriya Kandırmış gezi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Okulumuz 8.sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Programı çerçevesinde okulumuz Rehber Öğretmeni Emel Şimşek, 8.sınıflar Rehber Öğretmenleri Fatma Metin ve Hatice Demircili idaresinde 8.sınıf öğrencilerimizle birlikte Köyceğiz Anadolu Lisesine tanıtım gezisi düzenledik. Ziyaretimizde bizlere rehberlik eden ve yakinen ilgilenen Köyceğiz Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Tülay Yılmaz'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.