Köyceğiz Zeytinalanı Kur'an Kursu'nda ilk mezuniyet sevinci yaşandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an kursunda bu sene açıldığı için ilk mezuniyet sevinci yaşandı.

Köyceğiz Müftülüğüne bağlı Zeytinalanı Mahallesi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi. 2022-2023 yılında Zeytinalanı'nda ilk defa 4-6 yaş Kur'an kursu açılmıştı, bu nedenle ilk mezuniyet töreni yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program öğrencilerin yaptığı gösteriler, okuduğu sureler ve dualarla devam etti.

Törende konuşan Müftü Karagöz: "Zeytinalanı Kur'an kursumuzun ilk minik öğrencilerinin mezuniyet programındayız. Bu yavrularımız Rabbimizi ve Peygamberimizi sevgi temelli tanıdılar, kendi seviyelerine göre yüce kitabımızı öğrendiler. Ben başta Ayşe Yaman hocamıza, öğrenci velilerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yavrularımızı da tebrik ediyor, teşrif eden tüm siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program, hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından yapılan ikramlarla sona erdi. Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş, din görevlileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.