Köyceğiz'de 111 farklı branşta kurs açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Halk Eğitim Merkezinde ücretsiz kurslar açılmaya devam ederken, bu yıl 111 farklı branşta 4 bin 67 kursiyer eğitim alıyor.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan mesleki, sosyal-kültürel ve el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Çövüt, “Bu yıl 111 farklı branşta açılan kurslarda toplam 4 bin 67 kursiyer eğitim almaktadır. Halktan kurslara olan ilgi her geçen gün artıyor. Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi olarak sakin şehir ünvanlı şehrimize farkındalık kattığımızı düşünüyorum. Uygulamalı tiyatro, drama, halk müziği, ritim saz topluluğumuz, halk oyunları kurslarımızla ilçemizin sanat ve kültür faaliyetlerine damgamızı vuruyoruz. Durgun Su Kano'da, Taekwondo'da milli antrenörlerimiz, hentbol, voleybol, futbol, tenis, masa tenisi ve benzeri sportif kurslarımızla hem öğrencilere hem de yetişkinlere sağlıklı yaşam için katkı sunuyoruz. Yine iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım kurslarımızla işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza büyük fayda sağlıyoruz. El Sanatları, Giyim Teknolojileri, Seramik ve Cam Teknolojisi, Çini gibi kurslarımız kursiyerlerimizin aile bütçelerine ek kazanç olarak dönüyor. Yakın bir zamanda Emlak Danışmanlığı kursunu da açıyoruz.” dedi.