Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 14 düzensiz göçmen tespit edilerek, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Ekincik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 14 düzensiz göçmene rastlandı. Ülkeye yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen jandarmaya bilgi verilerek teslim edildi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezi'ne gönderildi.