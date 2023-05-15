Köyceğiz'de 19 Mayıs kutlamaları başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına çelenk koyma töreniyle başlandı.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, 15-19 Mayıs Gençlik Haftası programı çerçevesinde bugün Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kaymakamlık tören alanında bulunan Atatürk büstüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunan coşkulu kalabalık, daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Kaymakamlık Tören Alanında gerçekleşen çelenk sunma töreni, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Gençlik Merkezi Müdürü, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve antrenörlerin katılımıyla tamamlandı.

19 Mayıs Gençlik Haftası hakkında bilgiler veren Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli , “15-19 Mayıs 'Gençlik Haftası' ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Gençlik Haftasının başlangıç günü olan bugün çelenk sunumu törenini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gençlik Haftası boyunca gerçekleştireceğimiz spor etkinliklerimize ve 19 Mayıs 2023 Cuma günü yapacağımız kutlama programına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu. Çelenk sunma töreninin ardından Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak makamında ziyaret edildi.