Köyceğiz'de 19 Mayıs'ın coşkusu fener alaylarıyla sokağa taştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu fener alaylarıyla sokağa taştı.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayında Köyceğiz Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, bayrak ve meşalelerle trampet takımına eşlik ederek, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın da katıldığı fener alayına, yoldan geçen bazı vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen organizasyonda yüzlerce kişi ellerinde Köyceğiz Belediyesi tarafından dağıtılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüdü. Yürüyüşe katılanlar dev Türk bayrağı ve Atatürk posterini de en önde ellerinde taşıdılar. Yürüyüşe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla insan seli oluştururken, cadde kırmızı beyaza boyandı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen fener alayını folklor ekibi karşıladı. Efe oyunları izlendi. Atatürk ve Bayrak resimleri sergisi gezildikten sonra fener alayı dağıldı.