Köyceğiz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 102. Yılında coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar Köyceğiz Hükümet Konağı tören alanında Çelenk Sunma programı ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk sunumundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu devamında Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Hilal Kızılkaya yönetiminde İstiklal Marşı okundu.

Programa Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu'nda devam edildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak, Garnizon Komutanı Özgür Evrim Gümüş ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrak göndere çekildi. Kutlama mesajlarının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. 23 Nisan şiirlerinin okunmasıyla program devam etti. Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu. “Türk Çocuğu”, “Yollarda Ararım Seni”, “Anadolu Ateşi”, “step”, “Halk Oyunları” gösteri ve sunumları gerçekleştirildi. Okul korosundan 23 Nisan Çocuk Şarkıları izlendi. Resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekilmesi ile program sona erdi.