Köyceğiz'de 2,5 ay sonra şükür kurbanı kesilerek Cuma namazı kılındı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs hastalığı salgını nedeniyle 2,5 aydır Cuma namazı kılamayan vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasının ardından ilk Cuma namazında alanları doldurdu.

Cuma Namazından Önce Hacıbey Cami önünde Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından şükür kurbanı kesilerek dua yapıldı. Programa Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Müftüsü Abdullah Kır, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgeye göre yapılan çalışmanın ardından mart ayı ortalarında salgın nedeniyle kapatılan camiler belirlenen kurallar çerçevesinde bugün kısmi olarak yeniden ibadete açıldı.

Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan 41 cami ve alanda Cuma namazının kılındığı Köyceğiz'de vatandaşlar cumaya akın etti.

Kelkit Belediyesi tarafından oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alanlara girişi sağlanırken, dezenfektan ve maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfeksiyonu yapılan alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak işaretleme yapılırken vatandaşlar bu işaretli yerlere seccadelerini sererek Cuma namazını kıldı.

Belirlenen şartlar kapsamında yalnızca ilk sünneti ve farzı kılınan Cuma namazında, Cuma hutbesi de Küçük Camisi avlusunda oluşturulan platformda okundu.