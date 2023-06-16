Köyceğiz'de 4 okul ‘Çevre Dostu Okul Levhası' aldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4 okula ‘Çevre Dostu Okul Levhası' ödülü verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, Okur Gezer Yazar Projesi ile Mavi Yeşil Okullar Projesinin sene sonu kapanışı ve ödül töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene katılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; "Projelere katkı sunan herkese teşekkür ediyor ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan "Çevre Dostu Okul Levhası" almaya hak kazanan; Atatürk İlkokulu Müdürü M. Mustafa Sandıkçıoğlu ve Atatürk İlkokulu Öğretmeni Sunay Serkiç, Beyobası İlkokulu Müdürü Ali Aydoğan, Döğüşbelen İlkokulu Müdürü Orhan Türkmen, Köyceğiz Anaokulu Müdürü Şengül Yaşar ve Köyceğiz Anaokulu Öğretmeni Seher Güçlü' yü tebrik ediyorum." diyerek memnuniyetini ifade etti.

Törene Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Okur Gezer Yazar Projesi İlçe Koordinatörü Sedat Aksoy, Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi İlçe Koordinatörü Ali Şaşar, Köyceğiz Özel Büro Ekibinden Nadire Tansoy ve Rana Göy Solak katıldı.