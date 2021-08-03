Köyceğiz'de 5 mahalle tahliye edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar Köyceğiz balını yapan arıların bulunduğu 2 bin hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Muğla Köyceğiz ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Perşembe günü ilçe merkezine yakın bölgedeki Yeşilköy'de başlayan yangın bugün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka mevkii, Taşdibi mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Saat 16.30 sıralarında Çayhisar'ın arkasında bulunan dağın diğer tarafında bulunan alevler, yaklaşık 1 saat içinde rüzgarın etkisi ile Çayhisar'a ulaştı. Zaman zaman metrelerce uzaktan alevlerin çıktığı gözlendi. Bazı ahır ve evlerin yakınına düşen ve büyümeye başlayan alevlere vatandaşlar anında müdahale etmesi ile şu ana kadar yapılarda ciddi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.

Yangında 4 kişi yaralandı

Gün içerisinde havadan uçak ve helikopterlerin yanı sıra çok sayıda arazöz, orman işçisi ve sivil vatandaşın müdahale ettiği yangında 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Özellikle alevlerin sardığı yangın, Zeytinalanı, Taşdibi ve Pınar mahallelerinde gece saatlerinde rüzgarın etkisi ile yangının evlere sıçramasından korkuluyor.

Bu arada sabah saatlerinde Köyceğiz ve çevre ilçelerde bölgeye insan ve hayvan nakliyesi için araç ile çeşitli malzeme desteği istendi. Çok sayıda vatandaş araçları ile bölgeye gitti ve tahliye olan mahallerdeki insanlar taşıdı. Yine buralarda bulunan hayvanlar içinde yoğun çaba harcandı. Bazı vatandaşlar ise evlerini terk etmek istemedi. İlçeye bağlı Beyobası Mahalle merkezine gün boyu yüzlerce insan su, buz, ayran ve ihtiyaç malzemelerini getirdi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka Mevkii, Taşdibi mahallelerinde yaşayanları tahliye ettik. Şu anda yanan ev yok ancak alevlerin geldiği ve yanmak üzereyken müdahale ile kurtarılan yerlerimiz var. Çok büyük tehlike yaşıyoruz” dedi.

“Yarın da uçaklar devam ederse yangını kontrol altına alırız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede incelemelerde bulunduğunu belirten Ceylan, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tüm alanı gezdi, yarın sabah da 11 buçuk gibi tekrar burada toplantı yapacak. İnşallah yarın da uçaklar devam ederse yangını kontrol altına alırız” dedi.

Yangının çok geniş bir alanda devam ettiğini belirten Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan, “Tahminime göre şu ana kadar 2 bin hektarlık alanımız zarar gördü. Yaylaköy, Yeşilköy, Yangı, Zeytinalanı, Pınar, Çayhisar gibi alanlarda büyük zararlarımız var. Bu bölgelerin tüm ormanları Köyceğiz balının ormanları idi, buralar yandı. Yangın nedeniyle arıcılık da büyük sekteye uğradı Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Ondan dolayı mutluyuz. Dumandan zehirlenen 2 şef var onların durumu iyi. Ayağı kırılan bir bayan oldu, 1 kişinin de üzerine ağaç devrildi, onun durumu hakkında henüz bilgi alamadım” dedi.

“Helikopter düştüğü iddiası asılsız, yetkililerden açıklama gelmedikten sonra kimse itibar etmesin”

Helikopter düştüğü yönünde bugün ortaya atılan iddialara da değinen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Öyle bir şey yok. Asılsız haberler bunlar, yetkililerden açıklama gelmedikten sonra kimse itibar etmesin. Bugün sadece uçaklarımızdan birinde bir sorun yaşandı. Su almak için göle indiğinde 3-4 dakikalık bir sıkıntı yaşadı ancak daha sonra yeniden havalandı” dedi.