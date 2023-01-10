Köyceğiz'de 56 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kesinleştirilmiş 56 yıl 11 gün hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ikamet eden dolandırıcılık şüphesi ile 56 yıl 11 gün kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan M.E isimli (26) isimli Tilki lakaplı şahıs JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yakalandı. Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı Mahallesi'nde ikamet ettiğini öğrenen ekipler gece saatlerinde düzenledikleri operasyonda evinden kaçmak üzere iken JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Tilki lakaplı M.E (26) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.