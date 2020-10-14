İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de 60 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 60 litre sahte alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 60 litre sahte alkol ele geçirildi.



Son günlerde artan sahte alkole bağlı olarak gerçekleşen ölüm vakalarına karşı emniyet birimleri alarma geçti. İl genelinde gerçekleştirilen sahte alkol operasyonlarının biri de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği tarafından, 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş komutasındaki eş zamanlı operasyonda M.Ö., A.C.,A.K.,ve Y.A.'ya ait 1 iş yeri ve 3 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda satışa hazır 60 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, sahte alkol şişelemede kullanılan aparatlar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 4 şahıs gerekli işlemler için emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.