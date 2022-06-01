Köyceğiz'de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalama kararı bulunan şüpheliler tek tek yakalanıyor. Hakkında ‘Kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.Y. isimli şahıs JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

R.Y. isimli şüpheli, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.