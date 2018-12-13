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Köyceğiz'de 'affetme' semineri

Köyceğiz’de kişisel gelişim uzmanı Av.

Köyceğiz'de kişisel gelişim uzmanı Av. Ayşegül Aldemir tarafından, “affetme” konulu kişisel gelişim semineri verildi.


Köyceğiz Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde katılımcılara affetmenin düşünme gücü soru cevap şeklinde anlatıldı.


Kişisel gelişim uzmanı Av. Ayşegül Aldemir “Affetmek Özgürlüktür” adlı bir kitap çıkarttığını ve bu kitap içeriği ile ilgili yurdun dört bir yanında ücretsiz "Affetme" seminer ve meditasyonları yaptığını söyledi.


Köyceğiz'de katılımdan ve kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Aldemir; “Köklerim beni buraya taşıdı, doğanın her türlü güzelliğini içinde barındıran bu güzel yerde bir çok akrabam var, bu vesile ile bugün burada sizlerin arasındayım. Bana bu imkanı sağlayan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a, ilgi ve alakalarından dolayı Köyceğiz Belediye personeline teşekkür ederim.” dedi.


Aldemir, seminer sonrası kitabını okuyuculara imzaladı. Toplantı sonrası Köyceğiz Belediyesi adına, Aldemir'e çiçek takdim edildi.


Seminere katılan dinleyiciler salondan mutlu ayrıldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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