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Köyceğiz'de ahşap ev küle döndü

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen ev yangınında 1 ev tamamen, diğeri ise kısmen yandı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde meydana gelen ev yangınında 1 ev tamamen, diğeri ise kısmen yandı.


Yangın, Beyobası Mahallesi Sancı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Saat 15.00 sıralarında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangında, bitişik vaziyette bulunan ahşap evin 1'i tamamen diğeri ise kısmen yandı.


Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangın söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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