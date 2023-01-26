Köyceğiz'de Akdeniz Kupası Kürek Yarışları yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek Yarışları sona erdi.

Köyceğiz Gölü'nde düzenlenen yarışmaya 4 kulüpten 50 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular 4 bin metrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. 4 bin metrelik parkurda, sporcuların finişe yaklaştıkları anda arkadaşlarının çığlıklarıyla son hamleleri büyük ilgi çekti. Galatasaray Kürek Kulübü, Fenerbahçe Kürek Kulübü, Şişecam Spor Kürek Kulübü ve Hereke Kürek Kulübü takımlarının katıldığı yarışlarda Fenerbahçe Kürek Kulübü takımı şampiyon oldu. Yarışların sonunda kupa ve madalya töreni gerçekleşti. Aynı zamanda milli takım seçme yarışları yapılarak milli takıma katılacak sporcular belirlendi.