Köyceğiz'de alev alan akü bir kişiyi yaraladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde motor tamir atölyesinde bulunan akünün bir anda alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Köyceğiz Fevzipaşa Caddesi'nde elektrikli motor ve bisiklet tamir atölyesinde akü birden parladı. Ateş alan akü çalışanın yüzünü yaraladı. Edinilen bilgiye göre, sabahleyin işyerini açan Mehmet Ç., bir müşterisinin getirdiği motor aküsünü tamir etmek isterken birden parlayan aküyü eliyle yola fırlattı. O anda patlayan akü Çakmak'ın yüzüne sıçradı. Vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk tedavisi ambulans içinde yapılan Mehmet Ç., Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk edildi.