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Köyceğiz'de Alzheimer hastalarına elektronik saat

Köyceğiz Kaymakamlığı’nın “Hayatım Kolumda Her Şey Yolunda” projesi kapsamında ilçedeki Alzheimer hastalarına elektronik saat dağıtımı yapıldı.

Köyceğiz Kaymakamlığı'nın “Hayatım Kolumda Her Şey Yolunda” projesi kapsamında ilçedeki Alzheimer hastalarına elektronik saat dağıtımı yapıldı.


Köyceğiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yürütülen “Hayatım Kolumda Her Şey Yolunda” projesi kapsamında ilçedeki Alzheimer hastalarına elektronik saat dağıtımı yapıldı.


Elektronik saatlerde bulunan elektronik çip uygulamasıyla Alzheimer hastaları kendilerine belirlenen güvenli alanın dışına çıktıkları, saatleri kollarından çıkardıkları veya kullanıcı tarafından acil yardım düğmesine basıldığı zaman daha önceden belirlenen kişilere konumları ve sesli mesaj gönderilecek.


Proje kapsamında alınan elektronik saatlerin dağıtımına katılan Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Alzheimer hastalarına saatlerini takdim ederek sohbet etti.

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