Köyceğiz'de Aronya hasadı gerçekleşti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aronya hasadı yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde üretim yapmakta olan Necati Kaya'nın Aronya bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasat yapılan Aronya bahçesine giderek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı süper meyve olarak adlandırılan Aronya'nın birçok rahatsızlığa da iyi geldiği bilinmektedir. Üretimde kapasite artırımı hakkında görüş alışverişi ve bitki hastalık zararlı hakkında bilgilendirmeler yapıldı” dedi.