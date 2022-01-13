İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz'de aşırı yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ön inceleme başlatıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ilgili ekipler ön inceleme çalışması başlattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ilgili ekipler ön inceleme çalışması başlattı.



Köyceğiz'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede su baskınları yaşanırken, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Aşırı yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ilgili kurumlar tarafından ön inceleme çalışmaları başladı. Yağışlardan en fazla zarar gören mahallelerde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Tarım ve Orman ilçe Müdürü Eşref Arslan, Ziraat Mühendisi Bekir Maral, Ziraat Mühendisi Hulusi Atasoy ile birlikte aşırı yağışların etkilediği alanlarda ön inceleme çalışmaları yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.