Köyceğiz'de Ata tohumu fidesi dağıtıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ata tohumlarının üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılarak gelecek nesillere aktarılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, düzenlenen etkinlikle üreticilere ata tohumu fidesi dağıttı.

2021 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle başlatılan proje çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ata tohumlarından elde edilen toplam 2.5 milyon fidenin, üreticilere ulaştırıldığı ifade edildi.

Köyceğiz'de üreticilere “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” hedefi çerçevesinde başlatılan proje ile yüzde 75 hibeli ata tohumundan üretilen fide dağıtımı gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan "1963 ten Günümüze Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor projesi çerçevesinde yüzde 25 çiftçi katkılı “domates, biber ve patlıcan” fidesi Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Arslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Zafer Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal ve üreticilerin katılımları ile dağıtıldı.