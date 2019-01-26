Köyceğiz'de balıkçı teknesi battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Köyceğiz kordonundaki balıkçı barınağında demirli tekne kötü hava şartları nedeni ile battı. Kordonda bulunan bazı işletmeleri su bastı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar hızı zaman zaman 90 kilometrenin üzerine çıktı.

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisini yarın sabah saatlerine kadar sürdüreceğini belirtirken, vatandaşları, kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.