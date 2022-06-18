Köyceğiz'de bayrak ve flama devir teslim töreni yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda mezun öğrenciler okul flaması ve bayrağı bir alt sınıftaki öğrencilere teslim etti.

Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nda, manevi değerlerin başında gelen bayrak ve flamayı, mezun öğrenciler 7.sınıf öğrencilerine teslim etti.

8. Sınıflar birincisi Demir Özper, bayrağı “Bayrak Ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bu güne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor ve teslim ediyorum.” diyerek 7. sınıfların birincisi Zeynep Kınalı'ya teslim etti.

Zeynep Kınalı ise “Bayrağın Ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyoruz onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bu günden itibaren onu teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize dair söz veriyoruz.” diyerek bayrağı teslim aldı.

Aynı şekilde okul flamasının da devir teslimi yapıldı. 8. Sınıfların ikincisi Zeynep Feyza Tımbıl flamayı 7. sınıfların ikincisi Deniz Kınalı'ya teslim etti. Törende duygusal anlar yaşandı.