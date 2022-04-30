Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi ve gramaj konusunda denetimler gerçekleştirdi. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri Ramazan ayı boyunca sürdüren ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Marketlerde bayrama yönelik şeker, lokum ve benzeri ürünleri de inceleyen ekipler son kullanma tarihi ve fiyat etiketine bakarak denetimlerini sürürken, kurallara uymayan işletmelere işlem yapıldı.