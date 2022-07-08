İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de bileme ustaları fazla mesai yapıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı öncesi fazla mesai yapıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı öncesi fazla mesai yapıyor.



Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bıçak bileme ustaları talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Körelen bıçaklarını, satırlarını eline alan bilemecilerin yolunu tutuyor. Bileme ustası Ali Alacık vatandaşların getirdiği bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriyor. Bıçak bileme işleminde bıçağın yanmaması ve iyi eğelenmesi gerektiğini belirten Ali usta; “Yoğun bir şekilde kurban mesaisi yapıyoruz. Kurban bıçaklarının suyunu kaçırmadan özenle bilenmesi gerekir. Hayvanlara eziyet etmemek için bıçağın keskin olması önemlidir. Bileme işlemini taşlama, sonra keçe sonra da çapak alma ve bileğe vurma işlemi ile tamamlarız.” diye konuştu. Ali Usta bıçakları 7, satırları 10 liradan bileyliyor.

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