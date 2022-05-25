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Köyceğiz'de Bilim Sanat Merkezi açılıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Bilim Sanat Merkezinin açılması için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bilim Sanat Merkezinin açılması için çalışmalar sürüyor. Eski Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yurt binasında açılacak olan Bilim Sanat Merkezinin açılması için çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi.


Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arslan, Köyceğiz Bilim Sanat Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ile birlikte binada incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arslan, Köyceğiz Bilim Sanat Merkezi'nin en kısa zamanda hizmete açılacağı bildirildi.

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