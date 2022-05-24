Köyceğiz'de bisiklet etkinliği düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde bisiklet etkinliği düzenlendi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde bisiklet etkinliği düzenlendi.
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “Mavi Yeşil Okullar” projesi çerçevesinde Köyceğiz Güreli Caddesi'nde yeni açılan bisiklet yolunda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe ilçede bulunan liselerden öğrenci ve öğretmenler katılım sağladı. Etkinliğe katılan öğrenciler bisiklet yolunda keyifle bisikletlerini sürdüler. Hava kirliliğinin azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi hakkında farkındalık kazandılar.