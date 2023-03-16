Köyceğiz'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 14-16 Mart tarihlerinde Köyceğiz Gölü'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları tamamlandı.

Depremde kaybedilen kürek sporcularının anıldığı yarışlarda kupa, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Fenerbahçe'nin oldu. 2 bin metrelik parkurda U19, U23 ve Büyükler kategorisinde ekiplerin yarıştığı Büyükler Türkiye Kupası'nda 7 Kulüp ve 150'den fazla sporcu yarıştı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Fenerbahçe, Erkekler'de 860, Kadınlar'da ise 540 puan ile kupanın sahibi oldu. Galatasaray ise Erkekler'de 746, Kadınlar'da 200 puan alarak ikinci sırada yer aldı.

Yaşanan deprem felaketinde hayatını yitiren Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mir Berke Mutlu, Halil İbrahim Elvermez, Mehmet Kadir Özbilgin ve Alper Efe Taştaş'ın da anıldığı yarışlarda, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Uğur Sever ve kulüp sporcuları da Türkiye Kürek Federasyonu tarafından özel konuk olarak ağırlandı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, “Ne yazık ki içimiz buruk bir yarış geçiriyoruz. Konuşurken bile boğazımız düğümleniyor. Adıyaman'da deprem felaketinden etkilenen sporcularımız da aramızda. Kendilerine her türlü desteği sağlamak için ne gerekiyorsa hazırız. Hepimize geçmiş olsun. Depremde kaybettiğimiz sporcularımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Umarım ülkemiz bir daha böyle bir felaketi tecrübe etmez.” diyerek kaybedilen sporcuları andı.

Sezonun bir diğer yarışı Büyükler Türkiye Şampiyonası kürek yarışları, 29-31 Mart tarihlerinde yine Köyceğiz Gölü'nde düzenlenecek.