Köyceğiz'de camiler çocuklar ile şenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yaz Kuran Kurslarına gelen çocuklar camileri şenlendirdi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı tüm camilerde ve Kuran Kurslarında Yaz Kuran Kursları Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'ın açılış programının izlenmesiyle ders başı yaptı. Diğer bütün camilerde olduğu gibi Toparlar Merkez Camii'ne gelen öğrencilerin heyecan ve mutlulukları gözlerine yansıdı. Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz Merkez Hacıbey Camiinde devam eden yaz kuran kursunu ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek tanışıp onlarla birlikte ders işleyen Müftü Karagöz, çocukları ve cami görevlilerini tebrik ederek başarılar diledi.

Müftü Karagöz; “İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin görev aldığı eğitimler talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanarak 8 hafta devam edecek. Unutmayalım ki; Çocuklarımızın beden sağlığı için gösterdiğimiz titizliği ruh sağlığı için de göstermek mecburiyetindeyiz. Başarıları, kariyerleri ve sosyal statüleri için gösterdiğimiz hassasiyeti gönül dünyalarının imarı için de göstermek zorundayız. Çocuklarını ve gençlerini ihmal eden toplumlar yarınlarından emin olamayacaktır. Bu anlamda yapmamız gereken, çocuklarımızı hayat kılavuzumuz Kur'an'la buluşturmaktır. Güzel ahlak abidesi sevgili Peygamberimizle tanıştırmaktır. Hayata anlam katan milli ve manevi değerlerimizle kuşandırmaktır. Dünyanın sıkıntı ve zorluklarından, özellikle terör ve istismar yapılanmalarının tuzaklarından çocuklarımızı korumanın yegane yolu, onları sahih dini bilgiyle buluşturmak, Kur'an'ın ve sünnetin rehberliğinde İslam'ın hayat veren ilkeleriyle tanıştırmaktır” diye konuştu.