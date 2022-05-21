Köyceğiz'de 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' çerçevesinde etkinlikler düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul projesi çerçevesinde Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda üç gün boyunca açık hava etkinlikleri düzenlenirken, ggeri dönüşüm malzemeleri kullanılarak okulu güzelleştirme çalışmaları yapıldı.

Çevre Dostu 1000 Okul projesi çerçevesinde 'Okul Dışarıda' etkinliği düzenlendi. Tohumlar ekildi, fidanlar dikildi, oyunlar oynandı. Farkındalık oluşturan ve projeyle öğrenciler hem çalıştı hem de eğlendi. Son gün gerçekleşen etkinliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca da katıldı. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Karaca, “Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Beyobası İlkokulu Müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin gönüllerine dokunarak eğlenceli bir gün geçirmelerinde çok büyük emekleri olan Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ederim" dedi.