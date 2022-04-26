Köyceğiz'de çiftçilere bitki koruma konusunda eğitim verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim konuları hakkında bilgilendirme, Mühendis Bekir Maral ve Tekniker Arif Kaplan tarafından yapıldı. Üreticilerin ilaçlama esnasında dikkat edilmesi gereken ve uygulama da yanlışlık edilen konular hakkında üreticileri bilgilendirildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, “Bitki Koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelik çerçevesinde Köyceğiz İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde bitki koruma ürünleri uygulama belgesi eğitimi düzenlenmiştir. Yapılan eğitimde üreticilere bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar, zirai mücadele yöntemleri, üretici kayıt defteri konularında detaylı bilgiler verilmiş olup eğitime katılanlara bitki koruma ürünleri uygulama belgesi düzenlenecektir" dedi.