İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de çocuklara sirk gösterisi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çocuklar için mini sirk gösterisi sunulacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çocuklar için mini sirk gösterisi sunulacak.



3-4 Aralık 2022 tarihlerinde Köyceğiz Atatürk Kordonu Festival Alanı'nda 14.00-16.00-18.00 seanslarıyla mini sirk gösterisi gerçekleştirilecek. Ayrıca yağmurların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle doğal lezzetlerin, organik ürünlerin ve yöresel tatların bulunduğu Gastronomi etkinliği Köyceğiz Atatürk Kordonu Festival Alanında vatandaşların beğenisine açıldı. Köyceğizliler 07 Aralık 2022 tarihine kadar sergileri ziyaret edip alışveriş edebilecek.

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