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Köyceğiz'de Cumhuriyet kupasını Atatürk Ortaokulu kazandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi. 3 grupta 12 takımın katıldığı turnuvada takımlar şampiyonluk kupası için büyük çaba gösterdi.



Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada çekişmeli müsabakalar yaşandı. Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda final maçı Atatürk Ortaokulu ile Hamitköy Ortaokulu arasında oynandı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın da izlediği finali Atatürk Ortaokulu 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Turnuva sonunda takımlara kupaları Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından törenle verildi.

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