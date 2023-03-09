Köyceğiz'de depremzedeler yararına pazarda satış gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi tarafından depremzedeler yararına yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasında elde edilecek olan gelir, depremden etkilenerek Köyceğiz'e gelen vatandaşlar yararına kullanılacak.

6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara ile can kayıplarına neden olan depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Köyceğiz pazaryerinde düzenlenen yardım kampanyasında öğretmen, öğrenci ve velilerin evde hazırladıkları pastalardan böreklere, tatlılardan, dolmaya kadar birçok ürün satışa sunuldu. Satışa sunulan ürünler öğrenci, öğretmen, veliler ve pazara gelen vatandaşlar tarafından satın alınırlarken elde edilen gelir depremzedelere harcanacak.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yardım kampanyasını ziyaret ederek, çok büyük bir felaket yaşandığını belirterek, “Bu felaketi yaşayan herkese geçmiş olsun diliyorum, yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Birlikte hep beraber bir araya gelerek Türkiye'nin yaralarını sarabiliriz. Okul olarak yapmış olduğunuz bu yardım kampanyasında topladığınız geliri deprem mağduru ailelere kullanmayı planlamanızdan dolayı tebrik ederim. Katkı sunan herkese yürekten teşekkür ederim'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan da, “Farkındalık oluşturan bu yardım kampanyası nedeniyle okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sağlayan okul aile birliği üyelerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar milletimize baş sağlığı diliyorum. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde yaralarını saracaktır” dedi.