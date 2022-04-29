Köyceğiz'de Devalı Tatlar Festivali düzenleniyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali için start verildi.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Meslek Yüksek okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı Yaşam Derneği ve Ortaca Slow Food iş birliği ile organize edilen 1.Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali 14-15 Mayıs 2022 tarihinde Film Festival alanından başlayarak, göl-kordon boyunca yalnızca doğada yetişen bitkilerden oluşan, festival konusu stantlar açılarak festivalin başlayacağı belirtildi. Festivalde stand açmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı.