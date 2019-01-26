Köyceğiz'de Dünya Down Sendromu Derneği kuruldu

Köyceğiz'de kurulan Dünya Down Sendromu Derneği'nin tanıtımı için açılış kokteyli düzenlendi.

“Yeryüzü Melekleri Köyceğiz'de Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara derneğin kuruluş aşaması ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi.

Dernek başkanı Hülya Bala, amaçlarının down sendromlu bireyleri sosyal hayata kazandırmak olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği projesi ile içerisinde 150 oda, at çiftliği, yüzme havuzu, hobi bahçesi ve aktivite alanlarının yer alacağı kompleks bir tesisin temellerini atmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bala; “Bu tesise down sendromlu bireyler aileleri ile gelebilecek. Bir anlamda rehabilitasyon merkezi olacak. Avrupa Birliği'nin yönettiği bu projede yaşam alanları Kyoto kriterlerine uygun doğa dostu binalar olacak. Köyceğiz'in doğal yapısına zarar vermeyecek bir tesis olacağını da belirtmekte fayda görüyorum.” dedi.

Açılış toplantısında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu günü olarak tanınan 21 Mart'ta yurt içi ve dışından gelecek down sendromlu bireyler ile 3 gün sürecek bir etkinlik planlandığının da bilgisi verildi.