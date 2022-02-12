Köyceğiz'de düzenlenen Floor Curling müsabakaları sona erdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde organize edilen Floor Curling il birinciliği müsabakaları gençlerin kıyasıya mücadeleleri ile sona erdi.

Perşembe günü Yıldızlar kategorisinde yapılan müsabakaların ardından Cuma günü Gençler kategorisinde yarışmalar yapıldı. Muğla Okul Sporları Floor Curling Gençler müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ahmet Murat Yenici ve Ahmet Magat'ın hakemliğini yaptığı müsabakalarda ; Genç Erkeklerde, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu Lisesi 2., Köyceğiz Fen Lisesi 3. oldu. Genç Kızlarda, Köyceğiz Fen Lisesi 1., Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 2., Köyceğiz Anadolu Lisesi 3. oldu. Gençler Karmada, Köyceğiz Fen Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu Lisesi 2., Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi 3. oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli takdim etti. Kaleli, il birincisi olan takımları tebrik ederek, Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.