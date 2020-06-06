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Köyceğizde düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden polisin yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmada yasa dışı yollar ile kente geldiği belirlenen Afgan uyruklu 4 kişi yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden polisin yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmada yasa dışı yollar ile kente geldiği belirlenen Afgan uyruklu 4 kişi yakalandı.


Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yasa dışı yollar ile ilçeye geldiği tespit edilen ve kaçmaya çalışan Afgan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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