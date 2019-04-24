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Köyceğiz'de ev yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.


Kavakarası Mahallesinde Hayrullah Belgrat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangının büyümesi ile ev ile birlikte ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmadı.


Görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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