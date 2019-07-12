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Köyceğiz'de ev yangını

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bir yandan orman yangını, diğer taraftan ev yangınları ile boğuşuyor.


Dalaman, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçelerindeki orman, anız ve ev yangınları ile gece gündüz mesai yapan itfaiye ekipleri Köyceğiz Döğüşbelen mahallesinde de boş bir evde çıkan yangına müdahale etti.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Döğüşbelen Mahallesi Merkez mevkisinde kargir evde çıkan yangında rüzgarın da şiddetli esmesi nedeniyle ekiplerin müdahalesi ile alevlerin çevreye sirayet etmesinin önüne geçildi.

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