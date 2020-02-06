İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de ev yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi kırsal Zeytinalanı Mahallesi Eyrekli sokakta Mesule Özcan'a ait tek katlı evde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.


Yapılan müdahale sonrası yangın söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Elektrik aksamı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.