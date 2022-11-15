Köyceğiz'de Geleneksel Türk Okçuluğunu tanıtma çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Bölge Hakemi Müberra Uçar gönüllü olarak Geleneksel Türk Okçuluğunu tanıtma ve sevdirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu güne kadar çok sayıda kişiye ulaşan Müberra Uçar her hafta Köyceğiz Kapalı Spor Salonu yakınında bu sporu öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyor. Uçar, yine okullarda da öğrencilere bu sporu tanıtma isteğini bildirmek amacıyla Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'a ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Bölge Hakemi Müberra Uçar'ı makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Geleneksel Türk Okçuluğunun bölgemizdeki geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bir dizi bilgi aldı.

Ziyareti değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; “Geleneksel Türk Okçuluğuna gönül vermiş Müberra Uçar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geleneksel Türk Okçuluğunu geliştirmek, kurumsallaştırmak, gelecek nesiller için sürdürülebilir hale getirmek ve okullarımızda sevdirilmesi yönündeki çalışmaların kısa sürede ilgili öğretmen ve öğrencilerin belirlenmesi ile başlayacaktır. Çalışmalarımız sırasında destek olacaklarını belirtmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Öğrencilerimizi yaygın spor dallarının dışında, kültürümüzle de özdeşleşmiş sporlara yönlendirmek gerektiği inancındayım” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.