İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de "Gençlik Haftası" münasebetiyle Cuma namazını gençler kıldırdı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu hafta camilerde Cuma namazını gençler kıldırdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu hafta camilerde Cuma namazını gençler kıldırdı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Bugün Bütün Camilerde Mihrap ve Minberde Gençler Var" başlıklı proje çerçevesinde 19 Mayıs'ta gençler camilerde hutbe okuyup Cuma namazı kıldırdı. Köyceğiz Toparlar Merkez Camii cemaati Gençlik Haftası münasebetiyle gençler tarafından okunan Cuma hutbesini dinledi. Proje çerçevesinde hutbe okuyan genci dinleyen cemaat, gencin imamlığında Cuma namazı kıldı. Cami cemaati Cuma namazından çıktıktan sonra gençlerin namaz kıldırmasından ve hutbe okumasından memnun olduklarını belirttiler.

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