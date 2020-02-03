Köyceğiz'de Gezici Sağlık Aracı hizmete girdi

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün proje ortaklığıyla Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Destek Programı kapsamında ilçeye kazandırılan Gezici Sağlık Aracı gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Muğla'da sadece Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösterecek hizmet sayesinde kadınlarda kanser taraması, obezite teşhisi, kolon kanseri taraması, genel sağlık taraması yapılarak vatandaşlar doktora yönlendirilecek.

Gezici Sağlık Aracının özellikle kanser ve koruyucu sağlık taramalarında aktif rol alması beklenirken; göz taraması, işitme taraması, solunum fonksiyon testi ile akciğer kapasite değerlendirmesi, vücut analiz cihazı ile obezite ve sağlıklı kilo kontrolü sağlamak gibi özellikleri de bulunuyor.

Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin sembolü olarak hayata geçirilecek projede kullanılacak Gezici Sağlık Aracı teslim törenine Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve davetliler katıldı.