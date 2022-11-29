Köyceğiz'de Göç İdaresi Müdürlüğünce seminer verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde din görevlilerine yönelik Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğünce bilgilendirme semineri yapıldı.

Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, yerelde göç alanındaki bilgileri arttırmak, göç yönetimi anlamında bugüne kadar yapılanlar, mevcut göç yönetimi ve sosyal uyum konularında bilgilendirme yapmak, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi, uygulanan politikaların doğrudan aktarılması amacıyla Köyceğiz Müftülüğü personellerine Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminere katılan personeller “Cennet ülkemiz Türkiye coğrafi olarak kilit ülke konumuna geldi. Göç hareketlerinden etkilenen ana aktörlerden biri olan ülkemiz, insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkelerine geçiş konumunda geçmişte olduğu gibi önemli bir yer tutarken, yaşadığı demokratik dönüşüm ve güçlü ekonomisiyle düzenli ve düzensiz göç hareketleri için direkt olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle verilen seminer faydalı oldu” dediler.