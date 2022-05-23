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Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik Haftası boyunca gönüllü olarak organizasyonlarda görev alan gençlere yönelik gezi düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik Haftası boyunca gönüllü olarak organizasyonlarda görev alan gençlere yönelik gezi düzenlendi.



Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından her etkinlikte görev alan gençler Kaunos Harabeleri'ne yapılan geziyle ödüllendirildi. Gönüllü gençler tarihi tiyatro başta olmak üzere tarihsel yapıları gördüler ve bilgi sahibi oldu. Gönüllü gençler düzenlenen tarihi ve kültürel gezi için yetkililere teşekkür etti.

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