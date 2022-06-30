Köyceğiz'de “Güneşle Birlikte” isimli serginin açılışı yapılacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi'nde Dr. Lale Çavuldur'un 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 18.00'de açılışı yapılacak olan “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergisine tüm sanatseverler davet edildi. Dr. Lale Çavuldur; “Bitki dünyasının yapıcı ürünlerinden biri olan kağıdın sanata dönüşümüne tanık olacağınız sergideki tüm eserler geri dönüşüm yöntemiyle ve bitkiler kullanılarak üretildi. Katılımınız bizi mutlu edecek, bekliyoruz.” dedi.