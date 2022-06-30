Köyceğiz'de “Güneşle Birlikte” isimli serginin açılışı yapılacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergi açılışı gerçekleştirilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergi açılışı gerçekleştirilecek.
Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi'nde Dr. Lale Çavuldur'un 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 18.00'de açılışı yapılacak olan “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergisine tüm sanatseverler davet edildi. Dr. Lale Çavuldur; “Bitki dünyasının yapıcı ürünlerinden biri olan kağıdın sanata dönüşümüne tanık olacağınız sergideki tüm eserler geri dönüşüm yöntemiyle ve bitkiler kullanılarak üretildi. Katılımınız bizi mutlu edecek, bekliyoruz.” dedi.