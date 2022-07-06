Köyceğiz'de “Güneşle Birlikte” sergisi açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergi açılışı gerçekleştirildi.

Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi'nde Emekli Akademisyen Lale Çavuldur'un eserleri sergilendi. 21 eserin bulunduğu sergi büyük ilgi gördü. Açılışı yapılan “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kağıt işlerden oluşan sergiye Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya, AK Parti Köyceğiz ilçe Başkanı Mehmet İlhan ve sanatseverler katıldı.

Emekli Akademisyen Lale Çavuldur, “Bitki dünyasının ürünlerinden biri olan kâğıdı sanata dönüştürdüm. Sergideki tüm eserler geri dönüşüm yöntemiyle ve bitkiler kullanılarak üretildi. Sergiye katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan sergideki eserleri tek tek inceleyerek Çavuldur'dan bilgi aldı. El emeği eserler ile ilgili beğenilerini ifade etti. Sanatçı Çavuldur'u güzel eserlerinden dolayı kutladı.