İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de halk toplantıları yeniden başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen halk toplantıları yeniden başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen halk toplantıları yeniden başladı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Gülpınar ve Ulucami Mahallelerinde halk toplantısı yaparak vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantıda Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ali Erdoğan, Ulucami Mahallesi Muhtarı Sadık Karaduman mahalleleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Halk toplantısında vatandaşların sorun ve önerileri dinleyerek, sorunların çözümü konusunda nelerin yapılabileceği anlatılırken, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, bu tür faaliyetlerin devlet vatandaş buluşmasını sağladığını ve sorunları yerinde tespit etmek açısından önemli olduğunu ifade etti.



Toplantıya Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

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