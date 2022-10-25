Köyceğiz'de hasta, yaşlı ve engelli bakımı seminerleri sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri vatandaşları hasta, yaşlı, engelli bakımı ve meme kanseri konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Köyceğiz'in Hamitköy, Ulucami, Zaferler, Döğüşbelen ve Yeni Mahallelerde gerçekleştirilen seminerlerde yaşanan hastalık süreciyle ilgili yatak yarası riski, enfeksiyon riski, düşme riski, doğru ilaç takibi ve önemi, hastanın öz bakımı, ateş, nabız, tansiyon takibi, hastanın beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler, hastanın günlük yaşam aktivite planlarının oluşturulması ve hareket, egzersiz yöntemleri konularında bilgiler sunuluyor. Ayrıca düzenlenen toplantılarda meme Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde de Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Uzman Doktor Turna Balkozak, çağımızın hastalığı kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi, meme kanserinde erken tanı ve teşhis, belirtiler, risk faktörleri, genetik yatkınlık ve hormonal etkiler hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Seminerlerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.